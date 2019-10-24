ИА «Ореанда-Новости». Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о мерах профилактики сонного паралича, пишут «Аргументы и факты».



Так, по словам эксперта, нужно наладить режим сна, а также отказаться от алкоголя и заниматься гимнастикой. Кроме того, необходимо избегать физического переутомления.



Тем, кто столкнулся с этим недугом, Бузунов советует не паниковать, сначала попытаться подвигать глазами и пошевелить лицом. После этого состояние улучшится и сонный паралич уйдет.



Сонный паралич ещё называют сонным ступором. Это заболевание относят к расстройствам сна. Когда он наступает, человек словно находится между сном и явью - он резко просыпается, всё понимает, но не может пошевелиться.

