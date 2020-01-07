ИА «Ореанда-Новости». Медики рекомендуют в зимнее время для профилактики простуды и прочих болезней пить наиболее усиленные витаминно-минеральные комплексы, пишет «МК».



Так, по словам врачей, витамины группы В, которые есть в мясе и мясных продуктах, лучше других способствуют регулированию белкового и энергетического обмена. А мозг лучше всего работает при приеме магния, марганца, калия, витаминов А,С и Е, а также цинка.



Кроме того, медики отмечают, что полезный эффект окажут соленья, маринады, квашеные овощи и фрукты, так как при консервации они сохраняют полезные вещества.