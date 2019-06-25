ИА «Ореанда-Новости» Фрукты и ягоды, которые богаты антиоксидантами, помогут замедлить старение, об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эти вещества нейтрализуют в организме основные «провокаторы» старения – свободные радикалы, которые «запускают» процесс старения клетки. Антиоксиданты содержаться во всех фруктах и ягодах ярких цветов, например в смородине, малине, сливах, винограде, чернике, моркови, помидорах.

Для того, чтобы эффект от употребления этих фруктов действительно был, необходимо включить их в свой каждодневный рацион.