25.06.2019, 15:26
Врач рассказал, какие ягоды и фрукты нужно есть для продления молодости
ИА «Ореанда-Новости» Фрукты и ягоды, которые богаты антиоксидантами, помогут замедлить старение, об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Эти вещества нейтрализуют в организме основные «провокаторы» старения – свободные радикалы, которые «запускают» процесс старения клетки. Антиоксиданты содержаться во всех фруктах и ягодах ярких цветов, например в смородине, малине, сливах, винограде, чернике, моркови, помидорах.
Для того, чтобы эффект от употребления этих фруктов действительно был, необходимо включить их в свой каждодневный рацион.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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