12.11.2019, 16:42
Врач рассказал, кому нельзя есть свеклу
ИА «Ореанда-Новости». Врач Григорий Конев объяснил, что пр ряде заболеваний есть свеклу противопоказано, пишет «МедикФорум».
Так, специалист отметил, что этот овощ повышает кислотность желудочного сока, поэтому её нельзя есть при гастрите. Даже варёная свекла может стать причиной сильных болей.
Кроме того, свекла обладает слабительным эффектом, поэтому тем, кто страдает от диареи, стоит ограничить потребление этого овоща. Свекла также не рекомендуется больным диабетом, так как в ней много сахара.
Так, специалист отметил, что этот овощ повышает кислотность желудочного сока, поэтому её нельзя есть при гастрите. Даже варёная свекла может стать причиной сильных болей.
Кроме того, свекла обладает слабительным эффектом, поэтому тем, кто страдает от диареи, стоит ограничить потребление этого овоща. Свекла также не рекомендуется больным диабетом, так как в ней много сахара.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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