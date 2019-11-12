Так, специалист отметил, что этот овощ повышает кислотность желудочного сока, поэтому её нельзя есть при гастрите. Даже варёная свекла может стать причиной сильных болей.Кроме того, свекла обладает слабительным эффектом, поэтому тем, кто страдает от диареи, стоит ограничить потребление этого овоща. Свекла также не рекомендуется больным диабетом, так как в ней много сахара.