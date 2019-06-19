19.06.2019, 16:05
Врач рассказал, на каких продуктах не надо экономить
ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что вкусно и полезно питаться, можно и не тратя больших денег.
Медик подчеркнула, что в рационе обязательно должны быть мясо и рыба, даже если бюджет ограничен. В пользу натурального мяса лучше отказаться от колбасы, сосисок, печени и других субпродуктов.
Врач отметила, что мясо достаточно употреблять раз в неделю. Рыбу, богатую жирными омега-3 кислотами, также достаточно есть дважды в неделю. Кроме того, каждый день необходимо есть фрукты и овощи.
Медик подчеркнула, что в рационе обязательно должны быть мясо и рыба, даже если бюджет ограничен. В пользу натурального мяса лучше отказаться от колбасы, сосисок, печени и других субпродуктов.
Врач отметила, что мясо достаточно употреблять раз в неделю. Рыбу, богатую жирными омега-3 кислотами, также достаточно есть дважды в неделю. Кроме того, каждый день необходимо есть фрукты и овощи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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