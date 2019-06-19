Медик подчеркнула, что в рационе обязательно должны быть мясо и рыба, даже если бюджет ограничен. В пользу натурального мяса лучше отказаться от колбасы, сосисок, печени и других субпродуктов.Врач отметила, что мясо достаточно употреблять раз в неделю. Рыбу, богатую жирными омега-3 кислотами, также достаточно есть дважды в неделю. Кроме того, каждый день необходимо есть фрукты и овощи.