Так, врач отметил, что больные зачастую злоупотребляют спреями для носа и горла, даже не получив для этого назначение врача. По словам специалиста, сосудосуживающие средства для носа нельзя использовать больше шести дней. Спреи для горла можно применять не более пяти дней.Врач также отметил, что только травяными чаями с простудными заболеваниями не справиться. Эксперт при этом не исключил их пользу, однако только в комплексном подходе. Медик посоветовал не заниматься самолечением и обращаться к специалистам.