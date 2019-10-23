ИА «Ореанда-Новости». Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как чрезмерное увлечение кофе влияет на организм, пишет «Вечерняя Москва».



По словам специалиста, чрезмерная любовь к кофе приводит к обезвоживанию организма, снижению иммунитета и повышению риска заболеть гриппом или ОРВИ.



Тяжельников посоветовал в сезон простуд заменить кофе на чай или травяные настои. Кроме того, стоит обратить внимание на соки, свежие овощи и фрукты. Кроме того, по словам врача, человек больше подвержен вирусам и простудам, если плохо спит и испытывает стресс.