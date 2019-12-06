ИА «Ореанда-Новости». Врач-онколог Александр Аллахвердян рассказал о первичных признаках, которые одинаковы при всех видах онкологии, пишет «Вечерняя Москва».



Так, в первую очередь надо обратить внимание на постоянное чувство слабости и усталости. Если утром есть ощущение бодрости, но уже в обед силы уходят, нужно насторожиться.



Кроме того, нужно обратить внимание на резкую и внезапную потерю веса. Если человек продолжает придерживаться своего привычного рациона, но при этом стремительно теряет вес, нужно обратиться к врачу.