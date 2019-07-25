ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Сергей Обложко назвал продукты, которые не следует есть при простуде, так как они способны осложнить и замедлить восстановление, пишет «Экономика сегодня».



Так, во время болезни стоит отказаться от кофе, так как этот напиток обладает мочегонным эффектом – из организма выводится жидкость и усиливается интоксикация.



Кроме того, при простуде надо меньше есть сладкого и сдобы. По словам специалиста, из-за сладкого в крови растет уровень глюкозы, а гипергликемия является благоприятным фоном для размножения вызывающих простуду микробов.



Отмечается также, что во время простуды надо избегать солёных продуктов. Из-забольшого количества соли может возникнуть отёк, который затруднит дыхание и спровоцирует тяжесть в голове.