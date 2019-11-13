Так, врач отмечает, что предпочтение нужно отдать активному отдыху. Во время отпуска рекомендуется больше гулять, плавать и есть здоровую еду.Кроме того, специалист отметил, что в отпуск надо уходить минимум на две недели, а не дробить его на небольшие отрезки.Врач также напомнил о необходимости ежегодного полноценного отдыха, благодаря которому можно избежать профессионального выгорания и проблем со здоровьем. Без отпуска организм может активно работать два-три года, потом ему необходим отпуск, заявил Тяжельников.