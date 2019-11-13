13.11.2019, 17:32
Врач рассказал, почему нельзя разбивать отпуск на короткие отрезки
ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников объяснил, как надо проводить отпуск, пишет Агентство городских новостей «Москва».
Так, врач отмечает, что предпочтение нужно отдать активному отдыху. Во время отпуска рекомендуется больше гулять, плавать и есть здоровую еду.
Кроме того, специалист отметил, что в отпуск надо уходить минимум на две недели, а не дробить его на небольшие отрезки.
Врач также напомнил о необходимости ежегодного полноценного отдыха, благодаря которому можно избежать профессионального выгорания и проблем со здоровьем. Без отпуска организм может активно работать два-три года, потом ему необходим отпуск, заявил Тяжельников.
Так, врач отмечает, что предпочтение нужно отдать активному отдыху. Во время отпуска рекомендуется больше гулять, плавать и есть здоровую еду.
Кроме того, специалист отметил, что в отпуск надо уходить минимум на две недели, а не дробить его на небольшие отрезки.
Врач также напомнил о необходимости ежегодного полноценного отдыха, благодаря которому можно избежать профессионального выгорания и проблем со здоровьем. Без отпуска организм может активно работать два-три года, потом ему необходим отпуск, заявил Тяжельников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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