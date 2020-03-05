ИА «Ореанда-Новости». Невролог Михаил Тардов заявил, что храп негативно влияет не только на спящего человека, но и на его партнёра, пишут «Известия».



Так, врач отмечает, что если один из партнёров храпит, то сон второго становится прерывистым и тревожным. Таким образом, человек не может нормально отдохнуть, что вызывает у него повышенную сонливость в течение дня. Это может быть опасно для некоторых людей, например, для водителей.



Тардов заметил, что решить проблему может раздельный сон. Но в этом случае находящийся рядом с храпящим может не заметить у партнёра развитие нарушений дыхания — апноэ.