ИА «Ореанда-Новости». Врач высшей категории Владимир Зайцев объяснил, где сегодня самый большой риск заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.



Так, по словам специалиста, сегодня больше всего рискуют посетители магазинов, аптек и заправок.



Зайцев призвал, посещая эти места, быть предельно осторожными и соблюдать предписания медиков. Для минимизации риска заражения врач рекомендовал держать дистанцию и выбирать бесконтактный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.