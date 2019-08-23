ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Вадим Крылов рассказал, что после семи вечера арбузы и дыни есть не рекомендуется, пишет «Лента.ру».



Дело в том, что в этих фруктах есть фруктовый сахар, который полезен, однако, если есть его вечером, он отложится в жир.



Кроме того, специалист напомним, что арбуз лучше не есть тем, кто страдает от почечной недостаточности. При этом в арбузе много натрия, кальция и фосфора, поэтому, если нет противопоказаний, эта ягода будет очень полезной.