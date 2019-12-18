ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому можно, а кому нельзя есть сливочное масло, пишет «Вечерняя Москва».



Так, по словам врача, масло нельзя есть тем, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов. Нельзя употреблять этот продукт и тем, у кого повышен холестерин, а также выявлен атеросклероз, панкреатит или камни в желчном пузыре.



Диетолог отметила, что норма для взрослого человека – 20-30 граммов масла в день, ребёнок может съесть около 10 граммов. А вот пожилым людям от масла лучше отказаться.