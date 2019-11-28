Соломатина подчеркнула огромное количество полезных элементов, которые скрывает в себе хурма. В ягоде содержится магний, калий и множество других веществ, способствующих расслаблению сосудов, выведению из организма лишней жидкости и снижению давления.

Также диетолог отметила содержание йода, пектинов и пищевых волокон в хурме, которые помогают бороться с повышенным уровнем холестерина.

Однако у ягоды существуют и недостатки. Одним из таких выступает бета-каротин, который может изменить кожу на более жёлтый оттенок. Также хурма способна вызвать запоры у взрослых и замедление пищеварения у детей. Поэтому возрастным ограничением для детей станет достижение трёх лет.

Не стоит злоупотреблять с употреблением ягоды, так как в ней много сахара и калорий.