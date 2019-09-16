ИА «Ореанда-Новости». Кардиолог из США Стивен Гандри заявил, что помидоры могут серьёзно навредить организму человека, пишут «Известия».



Врач отметил, что в этом овоще много витаминов и полезных веществ, однако при это в нём есть и опасные элементы. Речь идёт о лектинах — виде белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от различных вредителей.



Специалист рассказал, что, если они попадают в организм, могут возникнуть воспаления и развиться заболевания. По словам Гандри, томаты могут стать причиной синдрома хронической усталости, сыпи или облысения.