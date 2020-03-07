ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Греции нашли продукт, который поможет снизить уровень сахара в крови, пишет «МедикФорум».



Речь идёт о яблочном уксусе. По мнению учёных, он замедляет процесс пищеварения в желудке и препятствует резкому скачку сахара в крови.



В исследовании принимали участие больные диабетом люди. Оказалось, что у той группы, которая регулярно добавляла в пищу яблочный уксус, процесс пищеварения замедлялся, позволяя сахару медленно всасываться в кровь.



Поэтому учёные посоветовали добавлять уксус в пищу или разбавлять его водой. При этом они подчеркнули, что употреблять уксус неразбавленным очень опасно.