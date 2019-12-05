ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные утверждают, что режим сна связан с риском возникновения сердечного приступа, пишут «Известия».



Так, по словам специалистов, отсутствие здорового сна может стать причиной возникновения проблем с сердцем и сосудами. Учёные в течение семи лет проводили опыты, анализируя сон людей в возрасте от 40 до 69 лет.



Оказалось, что по сравнению с теми, кто спал от шести до девяти часов в сутки, у тех, кто спал меньше шести часов, вероятность сердечного приступа в течение всех семи лет была на 20% выше. Примечательно, что у тех, кто долго спал, больше 9 часов, вероятность приступа возросла на 34%.