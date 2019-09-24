ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о болезнях, которые оказались страшнее рака, пишут «Известия».



Так, среди страшных заболеваний числится болезнь Крейтцфельдта-Чкоба, или «коровье бешенство». Болезнь поражает головной и спиной мозг, а также нервные окончания. В итоге человек остаётся без жизненно важных чувств.



Ещё одна неизлечимая болезнь - фатальная бессонница. При этом заболевании человек видит галлюцинации и испытывает панические атаки, постепенно умирая.



Ещё одна страшная болезнь – бешенство. Если вовремя не сделать прививку, человек может умереть от паралича сердца или дыхания.



Врачи также отмечают «прогрессирующую фибродисплозию», при котором мышцы, сухожилия и связки со временем превращаются в кости.