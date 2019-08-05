ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Британии рассказали о натуральных средствах для снижения уровня холестерина, пишет издание «Актуальные новости».



Так, врачи прежде всего рекомендуют регулярно заниматься спортом и соблюдать режим питания. Кроме того, поможет понизить холестерин и ряд растений. Например, пажитник – он очищает кровеносные сосуды, а также снижает уровень сахара в крови.



Аморфофаллус коньяк содержит пищевое волокно глюкоманнан, которое влияет на содержание холестерина в крови. Кроме того, поможет снизить холестерин сине-зелёные водоросли спирулина. В них также много полезных для организма питательных веществ.