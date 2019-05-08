Среди самых распространённых симптомов этого заболевания числятся постоянная головная боль, которая часто сопровождается тошнотой, изменения речи, зрения или слуха, нарушение координации, тошнота или рвота, не связанная с пищевым отравлением.Кроме того, медики также назвали такие симптомы, как нарушение памяти, спонтанные сокращения групп мышц или полноценные эпилептические припадки, онемения рук или ног. При этом врачи подчёркивают, что эти симптомы не всегда характеры именно для злокачественной опухоли, но при их появлении человек должен обязательно обратиться к врачу.