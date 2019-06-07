ИА «Ореанда-Новости» Употребление определённых овощей и фруктов может снизить негативное влияние табака на организм человека, заявили специалисты. Отмечается, что некоторые продукты могут сократить риск проникновения в живые ткани вредных веществ из сигарет.

В ходе исследования эксперты установили, что наиболее положительным эффектом обладают яблоки и помидоры. Эти продукты помогают снизить отрицательное влияние вредных веществ. При этом особенно важно употреблять яблоки и помидоры в чистом виде.