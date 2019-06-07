07.06.2019, 21:48
Врачи назвали полезные для курильщиков продукты
ИА «Ореанда-Новости» Употребление определённых овощей и фруктов может снизить негативное влияние табака на организм человека, заявили специалисты. Отмечается, что некоторые продукты могут сократить риск проникновения в живые ткани вредных веществ из сигарет.
В ходе исследования эксперты установили, что наиболее положительным эффектом обладают яблоки и помидоры. Эти продукты помогают снизить отрицательное влияние вредных веществ. При этом особенно важно употреблять яблоки и помидоры в чистом виде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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