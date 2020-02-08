ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о продуктах, которые будут полезны для здоровья почек, пишет издание «Актуальные новости».



Так, врачи рекомендуют чаще есть дыню и арбуз, которые нормализуют кислотно-щелочной баланс. Кроме того, они обладают мочегонным эффектом, а значит почти очищаются от токсинов и песка.



Кроме того, советуют врачи обратить внимание на спаржу, которая богата витаминами А и С. А вот от полуфабрикатов, фастфуда и сладостей стоит отказаться. Если врачи уже выявили заболевание почек, лучше добавить в меню цветную капусту, чернику, красный виноград, яичные белки, чеснок, гречку, сладкий перец, лук, рукколу, редьку, репу, ананасы.