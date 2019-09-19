Так, медики не советуют использовать крем от солнца. Вернее, нужно внимательно относиться к его выбору, так как многие из них признаны учёными недостаточно безопасными. Кроме того, врачи полагают, что сильно преувеличена польза разгрузочных дней. Краткосрочное голодание может быть полезно только при отравлении, когда нужно избавиться от токсинов.Скептически эксперты отнеслись и к привычке выпивать стакан воды перед едой. Некоторые врачи считают, что холодная вода перед приёмом пищи может отрицательно сказаться на пищеварении.