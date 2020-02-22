ИА «Ореанда-Новости». Учёные смогли выяснить, какие продукты могут послужить катализатором развития таких заболеваний как рак и артрит, пишет Shraibikus News.



Так, первым делом надо убрать из рациона переработанное мясо, включая колбасы и копчености. Все из-за наличия в них насыщенных жиров, нитритов и нитратов.



Также стоит исключить рафинированные углеводы, которые есть в выпечке, сладостях и белом хлебе. Негативно влияет на организм и гидрогенизированные масла, богатые омега-6, которые есть в крекерах, пирожных и аналогичных продуктах.



Важно следить за потреблением соли, ведь её излишек грозит повышенным давлением, также возрастает риск рака желудка и воспалительных процессов в суставах.