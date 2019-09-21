ИА «Ореанда-Новости». Медики утверждают, что людям, страдающим от повышенного давления, нужно есть продукты, в которых много калия, пишет «Медикфорум».



В частности, эксперты рекомендуют есть свеклу. В ней много калия и магния, которые положительно сказываются на сосудах и сердце. Кроме того, не стоит забывать о картофеле, однако врачи рекомендуют запекать его без соли и в кожуре.



Стоит обратить внимание на миндаль, так как он нормализует холестерин. А вот сельдерей понижает выработку гормонов стресса. В составе брокколи содержится глютаминовая кислота, понижающая давление крови. Врачи также рекомендуют есть апельсины – в них много калия.