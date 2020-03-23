23.03.2020, 23:55
Врачи назвали противовирусные продукты питания для россиян
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает врач-диетолог Лидия Ионова, медики выделяют ряд продуктов, которые способны помочь с сезонными заболеваниями.
Врачи рекомендуют в нынешних условиях добавлять в свой рацион имбирь, лук, чеснок и морскую капусту. Специи также могут помочь в укреплении иммунитета, например, карри и куркума, которые к тому же нормализуют работу печени. Ещё стоит обратить внимание на все виды капусты и ягод.
Врачи рекомендуют в нынешних условиях добавлять в свой рацион имбирь, лук, чеснок и морскую капусту. Специи также могут помочь в укреплении иммунитета, например, карри и куркума, которые к тому же нормализуют работу печени. Ещё стоит обратить внимание на все виды капусты и ягод.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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