Врачи рекомендуют в нынешних условиях добавлять в свой рацион имбирь, лук, чеснок и морскую капусту. Специи также могут помочь в укреплении иммунитета, например, карри и куркума, которые к тому же нормализуют работу печени. Ещё стоит обратить внимание на все виды капусты и ягод.