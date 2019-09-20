ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, по каким ранним симптомам можно распознать рак головного мозга, пишет «Российская газета».



Среди симптомов первым делом идёт головная боль. Зачастую она возникает из-за того, что опухоль сдавливает прилегающие к ней ткани мозга.



Кроме того, симптомами рака могут быть припадки типа эпилептических или судороги. Ещё один симптом – изменения психики. Человек может стать более вялым, перестать следить за собой. Кроме того, при этом заболевании могут измениться поля зрения – какая-то часть поля зрения может выпасть.