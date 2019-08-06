ИА «Ореанда-Новости». Специалисты отмечают, что от питания зависит здоровье человека, они назвали продукт, который может защитить сердце от болезней, пишут «Аргументы недели».



Врачи советуют регулярно употреблять перловую кашу. Она регулирует уровень холестерина в крови, также в ней содержится много витаминов К и В. Эти вещества позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему. Отмечается, что ежедневное употребление этой каши уменьшит количество бляшек и появление тромбов.



Однако эксперты напоминают, что и у этого продукта есть и противопоказания. Например, её не рекомендуют есть тем, кто страдает от болезней ЖКТ. В этом случае нужно проконсультироваться со специалистом.