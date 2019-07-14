ИА «Ореанда-Новости» Накопление висцерального (брюшного) жира в организме можно снизить, включив в рацион мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Об этом заявили эксперты American Diabetes Association.

Так, пищу лучше готовить на подсолнечном, оливковом или рапсовом масле. А от приготовления блюд на кокосовом масле, а также от употребления пальмового масла следует отказать. Полезные жиры также содержатся в орехах, авокадо, рыбе, а также натуральных йогуртах.