ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, по каким признакам можно понять, что организму не хватает белка, пишет «МедикФорум».



Так, среди первых симптомов идёт шелушение кожи. Кроме того, постоянное желание съесть что-то сладкое также может говорить о дефиците белка.



Если человек чувствует голод почти сразу после еды, это говорит о более быстром усвоении углеводов, чем белков и жиров. В случае их преобладания в рационе желание поглощать много пищи будет завышенным. Врачи также напомнили, что при нехватке белка нередко наблюдаются симптомы анемии, приводящей к упадку сил и усталости.