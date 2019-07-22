ИА «Ореанда-Новости». Эксперты заявили, что на работу печени и других органов положительно влияет лимон и лимонный сок, пишет «Медикфорум.



Отмечается, что в лимоне много витаминов и минералов, которые могут повысить иммунитет. Кроме того, лимон помогает выводить токсины из организма и снижает уровень холестерина. Он также ускоряет обменные процессы в печени.



Лимонный сок заставляет печень вырабатывать ферменты, которые расщепляют сложные белки. Лимон может разжижать кровь, которую фильтрует печень.



Специалисты рекомендуют употреблять лимон как можно чаще, например, его можно использовать как ароматную приправу к блюдам из мяса или рыбы. При этом чай с лимоном по утрам врачи рекомендуют заменить на воду с лимоном.

