ИА «Ореанда-Новости». Медики дали рекомендации людям, которые страдают от повышенного давления, пишет «МедикФорум».



Так, людям с гипертонией стоит навсегда забыть о курении. Сигареты вызывают тахикардию и повышение артериального давления. Не стоит и злоупотреблять алкоголем.



Кроме того, людям с повышенным давлением стоит следить за своим весом. Врачи также рекомендуют держаться подальше от жирной и сильно солёной пищи. Также под запретом находятся большие физические нагрузки и стресс.