29.10.2019, 20:14
Врачи объяснили, что нельзя делать людям с гипертонией
ИА «Ореанда-Новости». Медики дали рекомендации людям, которые страдают от повышенного давления, пишет «МедикФорум».
Так, людям с гипертонией стоит навсегда забыть о курении. Сигареты вызывают тахикардию и повышение артериального давления. Не стоит и злоупотреблять алкоголем.
Кроме того, людям с повышенным давлением стоит следить за своим весом. Врачи также рекомендуют держаться подальше от жирной и сильно солёной пищи. Также под запретом находятся большие физические нагрузки и стресс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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