Так, врач Евгений Комаровский пояснил, что кошки могут быть носителями опасных бактерий бартонелл. Если они попадут в организм человека, может начаться воспаление лимфоузлов – они могут быть увеличены до нескольких месяцев.При этом после заражения до проявления симптомов может пройти от полутора до шести месяцев. Врач отметил, что в случае проявления заболевания нужно обратиться к специалисту.