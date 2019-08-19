19.08.2019, 16:28
Врачи объяснили, в чём опасность кошачьих царапин
ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, что кошачьи царапины могут быть очень вредны для человека – кошки часто бывают носителями опасных бактерий, пишет «ФедералПресс».
Так, врач Евгений Комаровский пояснил, что кошки могут быть носителями опасных бактерий бартонелл. Если они попадут в организм человека, может начаться воспаление лимфоузлов – они могут быть увеличены до нескольких месяцев.
При этом после заражения до проявления симптомов может пройти от полутора до шести месяцев. Врач отметил, что в случае проявления заболевания нужно обратиться к специалисту.
Так, врач Евгений Комаровский пояснил, что кошки могут быть носителями опасных бактерий бартонелл. Если они попадут в организм человека, может начаться воспаление лимфоузлов – они могут быть увеличены до нескольких месяцев.
При этом после заражения до проявления симптомов может пройти от полутора до шести месяцев. Врач отметил, что в случае проявления заболевания нужно обратиться к специалисту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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