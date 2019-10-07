ИА «Ореанда-Новости». Врач-косметолог Оксана Чащина рассказала об опасности наращивания ресниц, пишут «Известия».



Дело в том, что при наращивании к одной реснице крепятся ещё два-три дополнительных волоска. Из-за этого её фолликул может травмироваться из-за возникшей нагрузки.



Кроме того, многие вещества для приклеивания ресниц не сертифицированы в России. Это значит, что клей может привести к ожогам века и роговицы. Если проигнорировать эту симптомы, может сильно ухудшиться зрение.



В свою очередь, доктор медицинский наук Наталия Махнева заметила, что эта процедура может быть опасна ещё и своей негигиеничностью - часто бывают, что инструменты элементарно не стерилизуют.