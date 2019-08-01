Так, отказ от продуктов, содержащих углеводы, может привести к нарушению нормального функционирования почек и обострению хронических заболеваний.Отмечается, что соблюдение такого режима питания должно быть согласовано с врачом, который наблюдает состояние пациента. Диетолог отметила, что есть вариант кето-диеты, который иногда используется при тяжёлых заболеваниях.