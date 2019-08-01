01.08.2019, 15:55
Врачи рассказали, чем опасны безуглеводные диеты
ИА «Ореанда-Новости». Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова объяснила, что безуглеводные диеты могут быть опасны для здоровья, пишет «Вечерняя Москва».
Так, отказ от продуктов, содержащих углеводы, может привести к нарушению нормального функционирования почек и обострению хронических заболеваний.
Отмечается, что соблюдение такого режима питания должно быть согласовано с врачом, который наблюдает состояние пациента. Диетолог отметила, что есть вариант кето-диеты, который иногда используется при тяжёлых заболеваниях.
Так, отказ от продуктов, содержащих углеводы, может привести к нарушению нормального функционирования почек и обострению хронических заболеваний.
Отмечается, что соблюдение такого режима питания должно быть согласовано с врачом, который наблюдает состояние пациента. Диетолог отметила, что есть вариант кето-диеты, который иногда используется при тяжёлых заболеваниях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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