ИА «Ореанда-Новости». Врачи Японской медицинской ассоциации утверждают, что употребление питьевой воды поможет лучше всего сжечь лишний жир, пишет журнал «Профиль».



Однако, по словам специалистов, пить воду нужно правильно - сразу после пробуждения выпить воду комнатной температуры, и не пить чай или кофе.



После утреннего стакана воды можно приступать к гигиеническим процедурам. И только через 45 можно завтракать. Вода поможет уменьшить чувство голода. Кроме того, после завтрака лучше не есть в течение двух часов.



Употребление воды на голодный желудок, а также правильное питание в течение дня поможет постепенно избавиться от лишнего веса.