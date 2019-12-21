ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, какими продуктами можно наполнить организм энергией, пишет «МедикФорум».



Так, стоит обратить внимание на бананы, в них много клетчатки, жирных кислот и витаминов группы В и С. Они помогут избавиться от усталости, так как у них есть кальций, магний и фосфор. Кроме того, полезны при утомлении будут и семена чиа – они дадут энергию на длительное время. Две столовых ложки этого продукта содержат 24 г углеводов и примерно 4800 г жирных кислот омега-3.



Полезен будет и зелёный чай, который бодрит не хуже кофе.