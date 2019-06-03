Медик отмечает, что питаться надо примерно в одно и то же время, приемы пищи следует разбить на 5-6 раз в течение дня. На перекус лучше брать творог, банан, сухофрукты.Что касается завтрака, то утром лучше есть каши, творожные продукты и яйца. На обед будут полезны супы и нежирное мясо с овощным гарниром, а на ужин — отварное мясо индейки, курицы или рыбы с овощами.