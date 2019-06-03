03.06.2019, 23:26
Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком
ИА «Ореанда-Новости». Гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина дала ряд советов о том, как избежать проблем с желудком, пишет МК.RU.
Медик отмечает, что питаться надо примерно в одно и то же время, приемы пищи следует разбить на 5-6 раз в течение дня. На перекус лучше брать творог, банан, сухофрукты.
Что касается завтрака, то утром лучше есть каши, творожные продукты и яйца. На обед будут полезны супы и нежирное мясо с овощным гарниром, а на ужин — отварное мясо индейки, курицы или рыбы с овощами.
Медик отмечает, что питаться надо примерно в одно и то же время, приемы пищи следует разбить на 5-6 раз в течение дня. На перекус лучше брать творог, банан, сухофрукты.
Что касается завтрака, то утром лучше есть каши, творожные продукты и яйца. На обед будут полезны супы и нежирное мясо с овощным гарниром, а на ужин — отварное мясо индейки, курицы или рыбы с овощами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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