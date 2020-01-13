ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, какие продукты поспособствуют защите печени, пишет «МедикФорум».



В первую очередь, как говорят специалисты, нужно обратить внимание на тыкву, которая поможет уменьшить последствия окислительного стресса, а также восстановить активность детоксикационных ферментов. Врачи отмечают, что в тыквенных семечках много полезного цинка.



К полезным для печени продуктам также отнесли курагу, которая будет нужна и сердечно-сосудистой системе. Не стоит, по словам врачей, забывать об оливковом масле, в нём есть витамин Е, который защитит организм от воздействия свободных радикалов.