ИА «Ореанда-Новости». Медики заявили, что вишня может быть полезна не всем, некоторым лучше вообще её не есть.



Так, людям, которые страдают от сахарного диабета, лучше воздержаться от употребления этой ягоды, так как в неё много сахара.



Кроме того, кислая ягода опасна для тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, язвой или гастритом. Также среди последствий употребления вишни называют расстройство стула и вздутие живота.