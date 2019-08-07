07.08.2019, 16:10
Врачи рассказали, кому нельзя есть зелёный лук
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты объяснили, почему чрезмерно увлекаться зелёным луком нельзя, а ряду людей он вообще противопоказан, пишет издание OAne.ws
Так, стоит не злоупотреблять луком тем, кто страдает от гипертонии и скачков давления. Кроме того, убрать эту зелень из рациона нужно людям, которые имеют заболеваниям сердца и сосудов. Эксперты также рекомендуют не есть зелёный лук и укроп беременным женщинам.
При этом отмечается, что в луке много железа и витаминов, поэтому тем, кто не имеет противопоказаний, можно съедать по 5 веточек этого растения.
Так, стоит не злоупотреблять луком тем, кто страдает от гипертонии и скачков давления. Кроме того, убрать эту зелень из рациона нужно людям, которые имеют заболеваниям сердца и сосудов. Эксперты также рекомендуют не есть зелёный лук и укроп беременным женщинам.
При этом отмечается, что в луке много железа и витаминов, поэтому тем, кто не имеет противопоказаний, можно съедать по 5 веточек этого растения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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