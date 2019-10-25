25.10.2019, 11:42
Врачи рассказали, кому нужно есть чеснок
ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, что употребление чеснока стимулирует защитную функцию организма, пишет «МедикФорум».
В чесноке много аденозина – он предотвращает появление сгустков в крови. Кроме того, чеснок помогает понизить холестерин и уровень сахара в крови.
Медики напомнили, что чеснок относится к природным антибиотикам, он уничтожает огромное количество вирусов, в том числе и грибок. Регулярное употребление чеснока является профилактикой простудных заболеваний и сокращает риск заражения организма. Врачи также отмечают, что чеснок может быть полезен и при профилактике онкологии.
В чесноке много аденозина – он предотвращает появление сгустков в крови. Кроме того, чеснок помогает понизить холестерин и уровень сахара в крови.
Медики напомнили, что чеснок относится к природным антибиотикам, он уничтожает огромное количество вирусов, в том числе и грибок. Регулярное употребление чеснока является профилактикой простудных заболеваний и сокращает риск заражения организма. Врачи также отмечают, что чеснок может быть полезен и при профилактике онкологии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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