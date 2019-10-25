В чесноке много аденозина – он предотвращает появление сгустков в крови. Кроме того, чеснок помогает понизить холестерин и уровень сахара в крови.Медики напомнили, что чеснок относится к природным антибиотикам, он уничтожает огромное количество вирусов, в том числе и грибок. Регулярное употребление чеснока является профилактикой простудных заболеваний и сокращает риск заражения организма. Врачи также отмечают, что чеснок может быть полезен и при профилактике онкологии.