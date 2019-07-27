27.07.2019, 18:18
Врачи рассказали о неожиданной пользе чая с бергамотом
ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о неожиданных полезных свойствах чая с бергамотом, о которых многие не знают, пишет издание «Актуальные новости».
Так, чай с бергамотом улучшает работу пищеварительной системы, а также противодействует расстройству желудка и способствует лечению кишечных проблем.
Медики говорят, что три чашки такого чая в день позволят сократить содержание триглицеридов, увеличив при этом уровень хорошего холестерина. Полезен чай с бергамотом и при простуде – он повышает иммунитет и помогает сбить температуру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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