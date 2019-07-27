ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о неожиданных полезных свойствах чая с бергамотом, о которых многие не знают, пишет издание «Актуальные новости».



Так, чай с бергамотом улучшает работу пищеварительной системы, а также противодействует расстройству желудка и способствует лечению кишечных проблем.



Медики говорят, что три чашки такого чая в день позволят сократить содержание триглицеридов, увеличив при этом уровень хорошего холестерина. Полезен чай с бергамотом и при простуде – он повышает иммунитет и помогает сбить температуру.