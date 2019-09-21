ИА «Ореанда-Новости». Медики утверждают, что косточки винограда имеют огромное количество полезных свойств, пишет «МедикФорум».



Так, в виноградных косточках много антиоксидантов, которые могут быть профилактикой онкологии. В состав косточки входит токоферол, защищающий организм от раковых клеток, в частности кожу, молочную железу или простату.



Кроме того, косточки способствуют укреплению сосудов и сердца. Полезны косточки и при выпадении волос.В косточках винограда много витамина Е, который омолаживает кожу и положительно влияет на зрение.