ИА «Ореанда-Новости». Кардиологи рассказали, как организм может сигнализировать о грядущем сердечно приступе, пишет «МК».



Немецкие медики заявили, что один из симптомов – боль в ногах. Особенно стоит беспокоиться, если боль возникает при ходьбе и прекращается, если остановиться.



Одышка также может говорить о приступе. Особенно, если она возникает при недолгой ходьбе по лестнице. Кардиологи отметили, что одышка скорее будет говорить о заболевании сердца, а не о проблемах с лёгкими.



Если после простуды долго не приходит усталость, а к ней добавились отёки в ногах и чувство сдавленности в груди, это также может быть симптомом будущего приступа.