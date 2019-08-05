05.08.2019, 17:29
Врачи рассказали, от каких продуктов надо отказаться мужчинам
ИА «Ореанда-Новости». Многие мужчины каждый день едят некоторые продукты, которые отрицательно влияют на их здоровье, пишет «Медикфорум».
Так, первым делом надо убрать из рациона чипсы, так как в них много масла и усилителей вкуса. Чипсы могут повысить холестерин, а также стать причиной развития диабета.
Кроме того, мужчинам рекомендуется отказаться от сладкого. В шоколаде и мучных изделиях есть сахар и маргарин, которые могут привести к лишнему весу. Стоит забыть и про газировку – в ней очень много сахара и калорий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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