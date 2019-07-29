ИА «Ореанда-Новости». Медики из Британии выяснили, нехватка каких витаминов вызывает головную боль, сообщает издание Express.



Так, врачи отмечают, что недостаток рибофлавина из группы В очень сказывается на головной боли. Его уровень можно поднять, употребляя постное мясо, молоко или печень.



Кроме того, нехватка фолиевой кислоты также сказывает на здоровье. У тех, кто принимал её в течение полугода, заметно сократились приступы мигрени.



Доказано и то, что у мужчин с самым низким уровнем витамина D высока вероятность возникновения головной боли. Кроме того, следует обратить внимание и на магний, его дефицит также может вызывать головные боли.