02.09.2019, 21:22
Врачи рассказали, почему опасно наращивать ресницы
ИА «Ореанда-Новости». Медики высказались по поводу популярной сегодня процедуры по наращиванию ресниц – оказалось, что это может быть опасно, пишет «Медифорум».
Британский офтальмолог Элизабет Хоукс заявила, что наращивание ресниц может привести к заражению век. Кроме того, после этой процедуры может развиться блефарит – над ресницами могут появиться опухолевые наросты.
Кроме того, офтальмолог напоминает, что ресницы прежде всего нужны для защиты глаз. Из-за наращивания волоски могут поредеть и выпасть, что негативно отразится на глазах.
Британский офтальмолог Элизабет Хоукс заявила, что наращивание ресниц может привести к заражению век. Кроме того, после этой процедуры может развиться блефарит – над ресницами могут появиться опухолевые наросты.
Кроме того, офтальмолог напоминает, что ресницы прежде всего нужны для защиты глаз. Из-за наращивания волоски могут поредеть и выпасть, что негативно отразится на глазах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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