Британский офтальмолог Элизабет Хоукс заявила, что наращивание ресниц может привести к заражению век. Кроме того, после этой процедуры может развиться блефарит – над ресницами могут появиться опухолевые наросты.Кроме того, офтальмолог напоминает, что ресницы прежде всего нужны для защиты глаз. Из-за наращивания волоски могут поредеть и выпасть, что негативно отразится на глазах.