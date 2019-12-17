ИА «Ореанда-Новости». Медики утверждают, что кипятить воду второй раз нельзя, так как в ней могут образовываться соединения, провоцирующие злокачественные новообразования в организме, пишет «МедикФорум».



При повторном кипячении в воде может образоваться концентрация опасных веществ, которые не испаряются.



Кроме того, в воде содержится фтор, который способен образовывать фториды при высоких температурах. Специалисты допускают возможность, что эти соединения повышают риск развития бесплодия и негативно влияют на умственное развитие ребёнка.



При неоднократном кипячении нитраты в воде могут преобразовываться в нитрозамины, которые повышают вероятность развития онкологии.